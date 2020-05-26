На Ямале потушены все лесные пожары

Все лесные пожары потушены на Ямале, сообщили Накануне.RU в правительстве округа.

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Всего с начала пожароопасного периода в округе полыхали 13 пожаров на площади в 1 тыс. 64 га. 12 из них возникли после прохождения грозового фронта в ночь с 19 на 20 мая в Красноселькупском районе, вблизи границы с Красноярским краем, в том числе и на территории государственного природного заповедника "Верхне-Тазовский".

Все пожары – низовые, без активного горения, вдали от населённых пунктов. 20 и 21 мая спасатели "Ямалспаса" организовали работы по их ликвидации. Авиации с применением водосливных устройств не потребовалось.