Отчет главы Перми перенесли на очное пленарное заседание

Доклад главы Перми Дмитрия Самойлова перенесен на ближайшее очное пленарное заседание. С соответствующей инициативой выступил депутат Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU

Он отметил, что вопрос важен для жителей города, и потому должен быть рассмотрен открыто, доступно для всех горожан, после снятия ограничений. Инициатива была поддержана народными избранниками.

В администрации города уточняют, что материалы по отчету мэра были предоставлены в думу своевременно и в полном объеме. Сам отчет размещен на сайте мэрии.

Напомним, 23 апреля депутаты пермской гордумы внесли изменения в регламент. Теперь заседания можно проводить в режиме видеоконференцсвязи. Вести работу в режиме ВКС стало возможно в мае, когда были отлажены все технические моменты.

На работу представительного органа повлияла коронавирусная инфекция. Сегодня в Пермском крае число инфицированных выросло на 41 (до 1 тыс. 451). По данным краевого оперштаба, 35 больных лечатся в больнице, шесть – на дому. Из 41 пациента 20 – в возрасте 45-65 лет, 11-ти заболевшим менее 45 лет, 10 – более 65.