01 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Овощебаза №4, овощи, фрукты (2014) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор: проверки на овощебазе №4 в Екатеринбурге не направлены на выявление больных коронавирусом

Министерство общественной безопасности (МОБ) совместно с сотрудниками Роспотребнадзора уже второй день ведет проверки на овощебазе №4 в Екатеринбурге. Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что рейдовые мероприятия направлены на выявление зараженных COVID-19, однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области, проверка носит больше плановый характер, нежели является реакцией на чрезвычайную ситуацию.

Напомним, предпосылками к ранее известной причине рейда стал комментарий в Instagram губернатора региона Евгения Куйвашева от подписчика, утверждающего, что на овощебазе №4 находится много зараженных. Однако губернатор заверил, что в выходные на объекте санварчи не обнаружили большого числа инфицированных.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, что инициатором проверок стало министерство общественной безопасности. Специалисты Роспотребнадзора были привлечены только для того, чтобы проверить соблюдение противоэпидемиологических требований предприятиями торговли. Также проверка направлена не только на овощебазу №4, но и на другие предприятия района. Общие результаты рейда будут собраны и представлены общественности в течение этой недели.

"Поскольку инициаторами выступали МОБ, могу предположить, что их целью также являлась проверка на соблюдение всех санитарных норм, - поясняет пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова. – В обязанностях территориальных отделов Роспотребнадзора планомерная проверка соблюдения требований, как на предприятиях торговли, так и на промышленных предприятиях и вообще на всех объектах, расположенных на подведомственных участках. Проверки ведутся ежедневно, предприятия консультируются, выдаются предписания с достаточно коротким сроком исполнения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и обезопасить объекты для будущего посещения их людьми".

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Роспотребнадзор: проверки на овощебазе №4 в Екатеринбурге не направлены на выявление больных коронавирусом

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Теги: коронавирус, проверки, МОБ, Роспотребнадзор, овощебаза №4



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