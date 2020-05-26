Минздрав: Смертность в работоспособном возрасте выросла в РФ в том числе из-за алкоголизма

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2004) | Фото

Минздрав: Смертность в работоспособном возрасте выросла в РФ в том числе из-за алкоголизма

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он также отметил, что в Москве зафиксировано значительное повышение смертности в апреле. Причины не только в коронавирусной инфекции, подчеркнул Брюн. Рост смертности специалист связал со злоупотреблением спиртными напитками и возникающими на фоне этого заболеваниями, передает "Интерфакс".

Брюн предложил допустить в трудовые коллективы специалистов, которые будут выявлять пьющих россиян.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что не верит официальной статистике Минздрава России, согласно которой за последние 10 лет потребление алкоголя в стране сократилось вдвое.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тоже не согласны со статистикой Минздрава, тем не менее, эта организация считает российские показатели за последние годы одними из лучших в мире по динамике снижения. Об этом говорилось в докладе ВОЗ в октябре 2019 года.

Снижение потребления алкоголя стало одним из факторов роста средней продолжительности жизни в России, которая в 2018 году достигла рекорда и составила 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. В начале 90-х средняя продолжительность жизни российских мужчин была всего 57 лет, отмечают в ВОЗ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минздрав: Смертность в работоспособном возрасте выросла в РФ в том числе из-за алкоголизма

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: смертность, алкоголизм, трудоспособное население



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети