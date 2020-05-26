Минздрав: Смертность в работоспособном возрасте выросла в РФ в том числе из-за алкоголизма

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он также отметил, что в Москве зафиксировано значительное повышение смертности в апреле. Причины не только в коронавирусной инфекции, подчеркнул Брюн. Рост смертности специалист связал со злоупотреблением спиртными напитками и возникающими на фоне этого заболеваниями, передает "Интерфакс".

Брюн предложил допустить в трудовые коллективы специалистов, которые будут выявлять пьющих россиян.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что не верит официальной статистике Минздрава России, согласно которой за последние 10 лет потребление алкоголя в стране сократилось вдвое.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тоже не согласны со статистикой Минздрава, тем не менее, эта организация считает российские показатели за последние годы одними из лучших в мире по динамике снижения. Об этом говорилось в докладе ВОЗ в октябре 2019 года.

Снижение потребления алкоголя стало одним из факторов роста средней продолжительности жизни в России, которая в 2018 году достигла рекорда и составила 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. В начале 90-х средняя продолжительность жизни российских мужчин была всего 57 лет, отмечают в ВОЗ.