Куйвашев участникам бизнес-недели в Екатеринбурге: Сейчас самое главное – сохранить свое дело

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил важную роль предпринимательского сообщества в развитии экономики страны.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, открывая онлайн-коннект "Самое время" в рамках бизнес-недели в Екатеринбурге, он заявил, что сейчас главная задача – сохранить трудовые коллективы и деловую инициативу.

"В Свердловской области малый и средний бизнес обеспечивает работой треть населения, формирует более 30 процентов валового регионального продукта. Сегодня наша страна, как и весь мир, переживает серьезные вызовы. Борьба с коронавирусом требует огромных усилий и средств. Но даже в это непростое время мы думаем о будущем, заботимся об обеспечении стабильности экономики, сохранении трудовых коллективов, стимулировании потребительского спроса, создании предпосылок для развития бизнеса.

Сейчас самое главное – сохранить свое дело, свои коллективы, деловую инициативу. Суметь извлечь позитивный опыт и, развивая его, выйти на новый уровень, на новые проекты, новые рынки", - призвал Евгений Куйвашев и поблагодарил бизнесменов за стойкость, оптимизм и высокую ответственность.

Первый день работы онлайн-коннекта эксперты посвятили разбору текущей ситуации. В числе ключевых рекомендаций – обратить внимание на внутренний рынок и заместить импортные поставки, а также как можно лучше узнать своего клиента.

Напомним, всего в рамках недели запланировано 12 мероприятий: вебинары, форумы, отраслевые обсуждения, челленджи и консультации, которые пройдут в онлайн-формате. Ожидается, что бизнес-неделя соберет несколько тысяч участников.