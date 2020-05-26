Жительница Челябинска напала на полицейского, потребовавшего от ее родственника надеть маску

В Челябинске 33-летняя женщина напала на сотрудника полиции, потребовавшего от ее родственника надеть защитную маску.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел в Калининском районе. Мужчина находился в общественном месте без защитной маски и проигнорировал требование сотрудника полиции о необходимости его использования.

При документировании правонарушения родственница мужчины причинила сотруднику полиции телесные повреждения.

Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции. В отношении мужчины составили административные протоколы, а его родственницы грозит уголовное дело. Материалы направлены в следственные органы.