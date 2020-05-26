"Мы сделаем это 24 июня": Путин объявил о дате проведения парада Победы

Владимир Путин распорядился провести Парад Победы 24 июня. Об этом он заявил во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава министерства доложил, что с марта в вооруженных силах России коронавирусом заразились 5,5 тыс. человек, 3,5 тыс. из них уже выздоровели и выписаны. Также, по его словам, заболели 218 курсантов высших военных учебных заведений.

Шойгу рассказал о положении в ОПК, за которым Минобороны поручили следить. "Из 1013 предприятий работает 990, из них 896 предприятий, где на работу выходит более 96% персонала. По всем направлениям, где была настороженность по неисполнению гособоронзаказа, подтянута ситуация. В первом квартале получили более 750 основных образцов. 58 самолетов и вертолетов, свыше 500 многоцелевых автомобилей, БПЛА и т.д. Производственные мощности задействованы на 72%", - отметил министр.

"С 15 апреля войска провели дезинфекцию 200 предприятий ОПК. Введены 16 многопрофильных медицинских центров. НИИ Минобороны и Минздрава осуществляют разработку вакцины. Специалисты завершают доклинические исследования – завершат к 1 июня, клинические испытания закончатся к концу июля.

В Красноярском крае развернут госпиталь на 100 мест, сейчас там 57 пациентов. Передан властям мобильный обсерватор на 2 тыс. мест. В Дагестане развернуты два полевых госпиталя на 100 мест каждый, три обсервационных лагеря (на 1 тыс. коек в целом). 40% готовность строящегося центра в Воронеже", - доложил Шойгу.

"Коронавирус не сказался на боеготовности российской армии, в том числе ядерной триады", - заключил глава оборонного ведомства.

Путин поблагодарил военных, рассказал, что иностранцы, которым была оказана помощь, сейчас тоже предлагают помогать. "Правда, у нас уже пик пройден, как говорят эксперты", - отметил президент, видимо, отметая возможность принятия этой помощи.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей", - заявил Путин.

Он заявил, что "Бессмертный полк" будет проводиться 26 июля – в День военно-морского флота России. Впрочем, только если разрешат эксперты-медики, если они сочтут это невозможным – мероприятие будет проведено позже.