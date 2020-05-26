01 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
собака, бродячая собака, приют (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Депутаты пермской гордумы попросили провести проверку расходования средств на приют для собак

Депутаты пермской гордумы попросили начальника УМВД Перми Алексея Турова проверить расходование средств, выделенных на строительство. Сумма контракта на строительство приюта составила 61,2 млн руб.

Как сообщает "Ъ" депутат Вероника Куликова обратила внимание, что стоимость места размещения одной собаки составляет 180 тыс. руб., в то время как в других городах она не превышает 100 тыс. Депутат Павел Фадеев заявил, что контроль за расходованием бюджетных средств фактически не ведется.

"Не было ни одного заседания городской думы, на котором бы не поднимали вопросы финансовых нарушений, но в итоге нет даже материалов проверок", - прокомментировал он работу подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что на прошлой неделе в ходе инспекционного выезда представителей городских властей и волонтёрского совета в новый муниципальный приют прошла проверка операционных и послеоперационных помещений, административного здания и будок, в которых будут содержаться животные.

"В ходе инспекции были выявлены замечания к установкк вольеров, состоянию асфальтового покрытия на одном из участков, шлифовки срезов покрытий. Подрядчик устранит их по гарантии. После члены волонтерского совета снова посетят приют и удостоверятся в своевременности исправлений. Также в случае выявления недочетов при эксплуатации здания подрядчик обязан устранять замечания в течение гарантийного срока – пяти лет", - уточнили в мэрии.

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Депутаты пермской гордумы попросили провести проверку расходования средств на приют для собак

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Теги: пермская гордума, приют, проверка



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