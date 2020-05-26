01 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Шесть тюменских творческих коллективов получат по 300 тысяч в рамках нацпроекта

Шесть тюменских творческих коллективов получат по 300 тысяч рублей в качестве гранта регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Всего на конкурсный отбор поступило 15 заявок.

Гранты выиграли шесть победителей

 

  • образцовый любительский коллектив - ансамбль танца "Фиеста" (МАУК "Центр культуры и досуга Викуловского района");
  • народный любительский театральный коллектив "Альянс" (МАУК Абатского района "Централизованное культурно-досуговое объединение "Исток"");
  • ансамбль русской песни "Россияночка"  (МАУК "Центр культуры и досуга Ишимского района");
  • образцовый любительский коллектив цирковая студия "Икар" (МАУК города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень"");
  • фольклорно-этнографический ансамбль "Тамаша" (МАУ "Центр культуры и досуга Ялуторовского района";
  • образцовый любительский ансамбль народного танца "Калинка" (МАУ "Культура" Ярковского муниципального района).

"Проведение этого конкурса - новый опыт для Тюменской области, хотя наш регион стал одним из первых, кто вручает подобные гранты. Старт подачи заявок был объявлен 16 марта 2020 г., идея поддержки коллективов в таком формате возникла еще в 2019 г., в ходе проведения I регионального конкурса любительских творческих коллективов, когда мы увидели невероятную палитру самобытных номеров со всех территорий, горящие глаза артистов и их желание двигаться вперед. Масштаб проведения фестиваля и количество его участников были высоки, поэтому мы стали прорабатывать новые формы поддержки. Члены жюри оценивали деятельность коллективов в целом - действующий репертуар, его ежегодное обновление, наличие званий и наград, участие в различных конкурсах и фестивалях. Получатели грантов смогут направить средства на развитие своей творческой деятельности - приобретение костюмов, инструментов, оборудования, обеспечение гастрольной деятельности и участия коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня. Мы планируем и в дальнейшем применять данную практику вручения грантов на ежегодной основе", - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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Шесть тюменских творческих коллективов получат по 300 тысяч в рамках нацпроекта

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Теги: нацпроект культура, творческие коллективы



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