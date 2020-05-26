В тюменской "Точке кипения" обсудят информационную безопасность

11 "Точек кипения" в честь Дня предпринимательства объединились и запустили онлайн-марафон с технологическими предпринимателями в разных сферах НТИ (Национальной технологической инициативы).

Тюменскую "точку" представит Максим Овсянников, SafeNet - предприниматель, генеральный директор компании "Анлим-ИТ", соорганизатор окружного форума УрФО "ИБ без границ", автор уникального формата "ИБ-стендап" для Точек кипения, лидер сообщества "Братство ИБ", председатель комитета по информатизации и защите информации "Опоры России". В прямом эфире Максим ответит на вопросы Марии Рудзевич, лидера "Точки кипения - Тюмень", директора департамента информатизации Тюменской области.

Предприниматель расскажет о том, что, по его мнению, ждет сферу информационной безопасности в будущем и что изменилось уже сейчас из-за пандемии; поделится опытом проведения социальных проектов и лайфхаками по успешному ведению бизнеса в своей сфере.

Мероприятие будет интересно ИТ- и ИБ-предпринимателям, студентам и широкой аудитории пользователей Интернет, включая родителей, педагогов, офисных работников.

Прямой эфир из Тюмени стартует в 19:00 по тюменскому времени.

Напомним, что в Тюменской области с конца 2018 года реализуется региональный проект "Информационная безопасность", ответственным исполнителем которого является региональный департамент информатизации.