На въезде в Челябинскую область полиция выявляет нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники Госавтоинспекции на въезде в Челябинскую область со стороны Екатеринбурга проверяют водителей и пассажиров автотранспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Проверка водителей проходит по схеме "Тоннель", в ней задействовано 26 сотрудников областного полка ДПС. Водителей и пассажиров проверяют на предмет выявления нарушений 14-дневного карантина.

Также устанавливают причину передвижения граждан, в случае бесцельной и необоснованной поездки, жителям рекомендуют вернуться по месту проживания.

В региональном ГУ МВД подчеркнули, что данные меры являются вынужденными и направлены на сдерживание распространения инфекции.