Парламентские слушания по вопросу объединения НАО и Архангельской области перенесены на "неопределенный срок"

Намеченные на 26 мая парламентские слушания по вопросам объединения (слияния) двух арктических регионов – Ненецкого автономного округа и Архангельской области – отменены. Отменены при этом и в том, и в другом субъекте, в законодательных органах власти Накануне.RU пояснили, что на "неопределенный срок".

Более того, 28 мая должно было пройти заседание совместной рабочей группы двух регионов, сформированной при правительствах округа и области, мероприятие также не состоится. Пока собеседники нашего издания затрудняются назвать сроки возобновления работы этих объединительных структур, в правительствах субъектах и на официальных сайтах информации по данному вопросу никакой нет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и его коллега из НАО Юрий Бездудный заявили о процессе постепенного объединения двух северных регионов. Идея вызвала критику как у населения (особенно в Ненецком округе), так и даже среди парламентариев, с тех пор никаких внятных аргументов в пользу объединения все-таки не прозвучало.