01 Сентября 2020
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Политика В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Госдуму внесли поправку, которая обяжет получать одобрение депутатов на введение режима ЧП

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента поправку к закону "О чрезвычайных ситуациях", которая обязывает согласовывать с депутатами введение режима ЧС в стране или на отдельных территориях.

Иванов в пояснительной записке напоминает, что для введения режима ЧП по Конституции президент страны должен сразу сообщить о своем указе парламенту, а Совет Федерации должен принять решение об утверждении этого документа. Госдуму при этом спрашивать не обязательно. "Режим ЧП предусматривает ограничение конституционных прав и свобод граждан, в том числе установление ограничений на свободу передвижения, на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования", - обращает внимание автор поправки.

"Представляется необходимым предусмотреть обязательность уведомления и согласования решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации с соответствующим представительным органом власти (Госдумой или региональным заксобранием, если речь идет о режиме ЧП в отдельно взятом регионе)", - отмечает депутат.

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В Госдуму внесли поправку, которая обяжет получать одобрение депутатов на введение режима ЧП

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Теги: госдума, поправка, режим повышенной готовности, режим чп



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