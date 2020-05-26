Почти 2000 тюменцев в этом году переедут из ветхого жилья в новое

Почти две тысячи жителей Тюменской область отпразднуют новоселье до конца текущего года. Таков план программы расселения ветхого и аварийного жилья в регионе - предполагается, что в 2020 году будут освобождены 32 тысячи квадратных метров старого фонда. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор подчеркнул, что переселение граждан из ветхих домов – один из приоритетов жилищной сферы Тюменской области. Он отметил, что высокие темпы достижения показателей национального проекта "Жилье и городская среда" Тюменская область продемонстрировала и в прошлом году, выполнив план досрочно. Тогда установленный показатель был превышен в 11,5 раз, расселено 31,96 тыс. кв. метров. Более 1800 человек из 53 домов в восьми муниципальных образованиях области в 2019 году смогли получить новое жилье.

"Будем работать в том же темпе и дальше. Застройщики также вносят вклад в решение этой задачи: в Тюмени они приняли на себя обязательства по развитию застроенных территорий. Благодаря такому комплексному подходу граждане вместе с квадратными метрами получают всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру", – резюмировал губернатор.