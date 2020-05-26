В Кремле не считают, что из-за пандемии поправки в Конституцию могли устареть

В Кремле не считают, что за время пандемии коронавируса могли назреть новые запросы, на которые нынешние поправки в Конституцию не отвечают. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выписавший из больницы, где он лечился от COVID-19.

По его словам, в обществе постоянно появляются новые запросы, которые все принимают во внимание, передает РИА Новости. Это нормальный процесс развития общественной жизни, отметил Песков.

Напомним, ситуация с пандемией коронавируса пока не позволяет планировать дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от проведения голосования. "Вот все говорят референдум по Конституции. А может вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять", - заявил политик на брифинге в Госдуме.

Это предложение прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что у президента на этот счет "однозначная позиция".