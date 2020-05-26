В Тюмени компания заплатит компенсацию вахтовику, пострадавшему по вине машиниста башенного крана

Компания "Технологии прогрессивного строительства" заплатит вахтовику компенсацию за полученные на работе травмы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, в сентябре 2016 г. на строительной площадке в ямальском Надыме на рабочего рухнули мешки со строительными смесями. Машинист башенного крана, работник "Технологии прогрессивного строительства", нарушил правила безопасности при их подъёме. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

В апреле 2017 г. Надымский городской суд оштрафовал машиниста на 50 тыс. руб.. В ноябре того же года Центральный районный суд Тюмени взыскал с "Технологий" в пользу пострадавшего 700 тыс. руб. компенсации морального вреда. Однако решение суда не было исполнено – компания ликвидирована в мае 2018 г..

Прокуратура предъявила иск непосредственно к машинисту как виновнику травм. В январе 2020 г. в иске отказано – есть решение суда о взыскании денег с организации. В силу того, что его никогда не исполнить, надзорное ведомство обжаловало решение в областной инстанции. Областной суд отменил решение коллег из Центрального райсуда и удовлетворил требования. 700 тыс. руб. заплатит машинист.