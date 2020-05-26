На развитие окраин Екатеринбурга потратят более 26 млн рублей

Администрация Екатеринбурга представила комплексный план развития отдаленных территорий города на 2020-2022 годы. Концепцию раскрыл начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин. Как передает Накануне.RU, план под названием "Развитие отдаленных территорий Екатеринбурга" был представлен депутатам городской думы. На его реализацию за три года будет потрачено 3 млн 757 тыс. бюджетных денег. Внебюджетное финансирование, по сообщению чиновника, остановится на отметке в 23 млн руб. На заседании гордумы было озвучено, на какие конкретно сооружения и объекты будут потрачены финансы.

Так, на улице Верхнеуфалейская в микрорайоне Широкая речка появится образовательный центр.

На улице Тенистой в том же микрорайоне появится детское образовательное учреждение, кроме того будет проведен капитальный ремонт двух школ: № 24 в районе Шарташа и № 25 на уже обозначенной Широкой речке. Также в этом микрорайоне обещают кардинально обновить спортивные площадки.

В микрорайонах Совхозный, Садовый, Изоплит, Птицефабрика, Широкая речка, а также в поселке Горный щит чиновники обещают построить сети уличного освещения, создать места накопления отходов в районе Изоплита, Торфяника, Медного, Палкинского.

Финальным аккордом станет реконструкция сквера на улице Латвийская.

Отметим, что деньги будут выделяться поэтапно. В 2020 году из бюджета выделен 1 млн 358 тыс. руб. и 14 млн 400 тыс. из внебюджетных источников.

Ожидается, что в 2021 году из бюджета города на проект заложат 852 тыс. руб., а также 4 млн 600 тыс. внебюджетных средств.

В 2022 году из бюджета города ждут 1 млн 546 тыс. руб. Остальные 4 млн 300 тыс. составят внебюджетные вливания.