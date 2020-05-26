Екатеринбургские депутаты обратились к губернатору с просьбой решить "взрывной вопрос" на Шарташе

Екатеринбургская гордума на своем очередном заседании решила обратить внимание областной власти на проблему карьера в районе озера Шарташ, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее вопрос рассматривали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Ряд парламентариев недовольны тем, что, несмотря на прошедшие десятки лет, рекультивация карьера так и не началась, а взрывные работы там продолжаются.

Как рассказал депутат Владимир Крицкий в беседе с журналистом Накануне.RU, в России нет ни одного крупного города, в котором бы карьер, где осуществляются взрывы, находился практически в жилой зоне.

"Договор, который заключен на право пользования карьером, предусматривает договор рекультивации. Казалось бы, понятен предмет договора и нужно заниматься рекультивацией. Однако, эта компания продолжает вести взрывы на карьере, а рекультивацией никто не занимается. Данный вопрос рассматривался и в шестом созыве думы тоже, и сейчас рассматривается. Для того, чтобы вести добычу полезных ископаемых, надо понимать, до какой глубины имеют право ее вести. Но проекта, похоже, нет. У министерства природных ресурсов и МУГИСО нет в полномочиях контроля за рекультивацией и поэтому мы обратились напрямую к губернатору, так как именно он возглавляет систему исполнительной власти", - сказал Крицкий.

В настоящее время взрывами на карьере недовольны сотни жителей окрестностей. А председатель садоводческого отделения Шарташа решил даже провести сбор подписей за рекультивацию объекта.