Екатеринбургские депутаты обратились к губернатору с просьбой решить "взрывной вопрос" на Шарташе

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
ЕГД, гордума Екатеринбурга (2015) | Фото: ЕГД

Екатеринбургские депутаты обратились к губернатору с просьбой решить "взрывной вопрос" на Шарташе

Екатеринбургская гордума на своем очередном заседании решила обратить внимание областной власти на проблему карьера в районе озера Шарташ, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее вопрос рассматривали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Ряд парламентариев недовольны тем, что, несмотря на прошедшие десятки лет, рекультивация карьера так и не началась, а взрывные работы там продолжаются.

Как рассказал депутат Владимир Крицкий в беседе с журналистом Накануне.RU, в России нет ни одного крупного города, в котором бы карьер, где осуществляются взрывы, находился практически в жилой зоне.

"Договор, который заключен на право пользования карьером, предусматривает договор рекультивации. Казалось бы, понятен предмет договора и нужно заниматься рекультивацией. Однако, эта компания продолжает вести взрывы на карьере, а рекультивацией никто не занимается. Данный вопрос рассматривался и в шестом созыве думы тоже, и сейчас рассматривается. Для того, чтобы вести добычу полезных ископаемых, надо понимать, до какой глубины имеют право ее вести. Но проекта, похоже, нет. У министерства природных ресурсов и МУГИСО нет в полномочиях контроля за рекультивацией и поэтому мы обратились напрямую к губернатору, так как именно он возглавляет систему исполнительной власти", - сказал Крицкий.

В настоящее время взрывами на карьере недовольны сотни жителей окрестностей. А председатель садоводческого отделения Шарташа решил даже провести сбор подписей за рекультивацию объекта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургские депутаты обратились к губернатору с просьбой решить "взрывной вопрос" на Шарташе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шарташ, взрывы, ЕГД, губернатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2020 19:59 Мск Взрывной вопрос: депутаты попросят губернатора разобраться с работами на Шарташском карьере

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети