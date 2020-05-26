01 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Борис Титов (2017) | Фото: Накануне.RU

Титов и Шнуров отметили День предпринимателя между Сциллой и Харибдой

"Партия роста" провела в сети акцию "Хотим работать", приуроченную ко Дню предпринимателя. Онлайн-"митинг" модерировали Борис Титов и Александр Любимов, а участниками стали бизнесмены самых разных направлений, от главы компании Mr Doors Максима Валецкого до продюсера лейбла BlackStar Павла Курьянова (известного под псевдонимом Пашу). Не обошлось и без звезды партии – фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Власть исполнительную представлял глава Минэкономразвития России Максим Орешкин (он, правда, участвовал не онлайн – с ним заранее записали интервью), власть законодательную – сенатор от Томской области Владимир Кравчкенко. С последнего, кстати, пытались спросить как с инициатора мер поддержки (то есть с претензиями), хотя тот чуть ли не единственный в Совете Федерации цитирует на заседаниях статистику от уполномоченного по правам предпринимателей Титова и предлагает расширять пакеты помощи по сценариям от бизнесменов.

Титов в начале трансляции заметил, что в этом году День предпринимателя выдался очень сложным, "со слезами на глазах". Он привел данные опроса, согласно которым 53% российских предпринимателей сейчас оценивают свое состояние как "кризис" или "катастрофа".  

В передаче принял участие замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов – постоянный участник совещаний по коронавирусу у Владимира Путина. На этот раз он тоже настаивал на смене тактики. Филатов заявил, что летом респираторные вирусы, к которым относится COVID-19, "засыпают". По его мнению, принимаемые сегодня меры чрезмерны. Эксперт считает, что эпидемия закончится в июне, и уже сейчас можно отменить все ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия, особенно для пожилых людей. Дезинфекция каршеринговых автомобилей и улиц, по его мнению, не имеет никакого смысла. "Вирус не живет на поверхностях, он живет в клетке!" – говорит эксперт.

Глава Кизилюртовского района Дагестана Магомед Шабанов заявил, что причиной вспышки коронавируса в республики стало, с одной стороны, отсутствие доверия к информации от властей, а с другой – малая информированность населения о мерах безопасности и в целом о вирусе.

Александр Любимов тут добавил, что "разговаривал с главврачами", и что "статистика смертей врачей в России чудовищная".

Глава Минэкономразвития заметил, что в День предпринимателя настроение у него не праздничное. Он нахваливал меры поддержки, инициированные президентом и правительством, призывал не сравнивать объемы выделяемых на помощь средств в разных странах и очень мягко заметил, что "ситуация очень близка к форс-мажору, но не объявлена им". Впрочем, оптимизма Решетникову не занимать – он полагает, что на докризисный уровень роста экономика сможет вернуться уже в конце 2021 года.

Титов и другие участники "митинга" не раз упоминали прохождение между Сциллой и Харибдой, которое ранее упоминал и президент России, призывая соблюдать баланс между ограничительными мерами и интересами экономики.

А в конце мероприятия организаторы включили ставшую популярной в сети песню Семена Слепакова "Коронавирус".

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Титов и Шнуров отметили День предпринимателя между Сциллой и Харибдой

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Теги: борис титов, партия роста, экономика, день предпринимателя, максим решетников, александр любимов, бизнес, меры поддержки



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