Около 300 жителей Узбекистана доставили на родину из Екатеринбурга

Накануне вывозным рейсом Екатеринбург - Ташкент домой было доставлено 278 граждан республики Узбекистан. Работа по вывозу проводилась в рамках поручения президента республики Узбекистан Шавката Мирзиеева совместно с представительством "Uzbekistan Airways".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, среди пассажиров было 10 детей. Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов высказал свою благодарность министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, представительству МИД России в Екатеринбурге, а также сотрудникам аэропорта "Кольцово", которые, продолжает свою рабочую деятельность, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе и стране в целом.