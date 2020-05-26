Мэр Екатеринбурга награжден почетной грамотой от Владимира Путина

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский награжден почетной грамотой президента России. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Высокинский получил грамоту "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". В администрации уральской столицы награждение главы города со стороны главы государства пока никак не прокомментировали.

Напомним, в феврале этого года заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка также была награждена почетной грамотой от Владимира Путина "За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".