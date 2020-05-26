Владимирская чиновница, советовавшая россиянкам рожать вместо учебы, получила повышение

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, прославившаяся своим высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, получила повышение.

Глава департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Арсенина будет временно исполнять обязанности главы ведомства, сообщает администрация области.

Напомним, в прошлом году чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы. По ее словам, "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины". Такое заявление Арсенина сделала на круглом столе о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости.