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Общество В России
Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

Владимирская чиновница, советовавшая россиянкам рожать вместо учебы, получила повышение

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, прославившаяся своим высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, получила повышение.

Глава департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Арсенина будет временно исполнять обязанности главы ведомства, сообщает администрация области.

Напомним, в прошлом году чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы. По ее словам, "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины". Такое заявление Арсенина сделала на круглом столе о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости.

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Владимирская чиновница, советовавшая россиянкам рожать вместо учебы, получила повышение

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Теги: чиновница, юлия арсенина



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Ранее 26.06.2019 18:53 Мск Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

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