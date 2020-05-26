Правительство РФ компенсирует затраты Свердловской области на борьбу с коронавирусом

В качестве компенсации за повсеместные расходы во время пандемии коронавируса, правительство Свердловской области получит дотации из федерального бюджета в размере 5 млрд руб.. Правительство РФ уже направило в область 2,7 млрд руб., в том числе и на оснащение дополнительного коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

"Свердловской области распределен значительный объем средств, больший, чем другим регионам страны. Сегодня только в результате реализации мер налоговой поддержки уральского бизнеса в связи с пандемией, выпадающие доходы консолидированного бюджета нашего региона в 2020 году оцениваются в размере 5,8 миллиарда рублей. Дополнительные федеральные средства позволят нам профинансировать расходные обязательства бюджета", – отметила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Согласно распоряжению премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, размер выплаты для каждого региона определяется с учетом первоочередных расходов бюджета. Таким образом, 56 федеральных субъектов получат из резервного фонда правительства РФ суммарно 100 млрд руб.

"Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией", – говорится в документе.