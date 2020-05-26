Суд отказался отпускать историка Соколова под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому в убийстве аспирантки историку Олегу Соколову. Он остается в СИЗО до 24 сентября, передает РИА Новости.

Защита просила отправить Соколова под домашний арест из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, а также невозможности посещения СИЗО 84-летними родителями обвиняемого.

В конце марта суд продлил Соколову меру пресечения в виде ареста до сентября. Тогда заседание суда проходило с использованием ВКС, подсудимый находился в СИЗО в Москве – там ему проводили психиатрическую экспертизу.

Напомним, начало процесса над историком дважды перенесли из-за коронавируса. Заседание назначено на 9 июня.