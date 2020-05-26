01 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
Глава Тобольского района Леонид Митрошкин (2020) | Фото: uvatregion.ru

Новым главой Тобольского района стал чиновник из соседнего муниципалитета

Дума Тобольского района избрана нового главу муниципалитета, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Им стал первый замглавы соседнего, Уватского района Леонид Митрошкин. К работе он приступит 1 июня.

Напомним, зимой стало известно, что бывший глава района Юрий Батт может быть фигурантом уголовного дела. По версии следствия, подозреваемый весной 2018 г. подписал два разрешения коммерческой организации использовать земли комплексного заказника регионального значения – "Абалакского природно-исторического комплекса" для того, чтобы хранить там добытый песок. Территория комплекса – особо охраняемая природная территория (ООПТ). После проведенной организацией работы нарушены технологии добычи и складирования песка. Кроме того, по ООПТ ездила техника, что категорически запрещено. В результате был уничтожен плодородный слой почвы площадью в 91 тыс. "квадратов". Сумма ущерба – 2,3 млрд руб. Расследование продолжается. В указанное время пост главы района занимал Батт. В период "междуцарствия" и.о. главы района был Марат Бакив.

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Новым главой Тобольского района стал чиновник из соседнего муниципалитета

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Теги: Леонид Митрошкин, Уватский район, Тобольский район, дума, выборы



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