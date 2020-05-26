Зимник Салехард - Надым уходит в прошлое: в этом году он формироваться не будет

В этом году зимник Салехард - Надым формироваться не будет - его заменит дорога. Об этом было сказано на расширенном заседании комитета заксобрания Ямала по экономической политике. В частности на заседании обсуждались вопросы транспортной системы региона. С докладом выступил руководитель профильного департамента Максим Першиков.

Об итогах заседания в соцсетях рассказал депутат ямальского заксобрания Иван Вершинин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Максим Першиков проинформировал депутатов о том, что работы по формированию земельного полотна завершены полностью, более 70 км необходимо еще отсыпать щебеночным покрытием. В этом году, как нас заверил руководитель департамента, зимник формироваться уже не будет - он должен уйти в прошлое", - сообщил он.

Для ямальцев строительство этой дороги имеет историческое значение - как долгожданное объединение западной и восточной частей региона.