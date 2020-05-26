Зимник Салехард - Надым уходит в прошлое: в этом году он формироваться не будет

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
автодорога салехард-надым (2013) | Фото: Накануне.ru

Зимник Салехард - Надым уходит в прошлое: в этом году он формироваться не будет

В этом году зимник Салехард - Надым формироваться не будет - его заменит дорога. Об этом было сказано на расширенном заседании комитета заксобрания Ямала по экономической политике. В частности на заседании обсуждались вопросы транспортной системы региона. С докладом выступил руководитель профильного департамента Максим Першиков.

Об итогах заседания в соцсетях рассказал депутат ямальского заксобрания Иван Вершинин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Максим Першиков проинформировал депутатов о том, что работы по формированию земельного полотна завершены полностью, более 70 км необходимо еще отсыпать щебеночным покрытием. В этом году, как нас заверил руководитель департамента, зимник формироваться уже не будет - он должен уйти в прошлое", - сообщил он.

Для ямальцев строительство этой дороги имеет историческое значение - как долгожданное объединение западной и восточной частей региона.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зимник Салехард - Надым уходит в прошлое: в этом году он формироваться не будет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зимник, Салехард - Надым, дорога



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.02.2020 13:50 Мск Артюхов: в этом году Запад и Восток Ямала соединятся – откроется автотрасса Салехард – Надым
Ранее 04.02.2020 09:35 Мск Глава Ямала рассказал, о чем будет его ежегодное послание о положении дел в округе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети