20 Сентября 2020
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Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Обрушение мировых цен на нефть обсудили на совещании у Мишустина

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, на нем обсудили меры по сохранению стабильности экономики страны.
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Министр энергетики Александр Новак сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - заявил Новак.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Напомним, сегодня курсы доллара и евро к рублю выросли на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, которое произошло из-за выхода России из сделки ОПЕК+.

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Обрушение мировых цен на нефть обсудили на совещании у Мишустина

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Теги: Мишустин, Правительство, совещание



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