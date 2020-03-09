Обрушение мировых цен на нефть обсудили на совещании у Мишустина

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, на нем обсудили меры по сохранению стабильности экономики страны.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", - заявил Новак.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Напомним, сегодня курсы доллара и евро к рублю выросли на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, которое произошло из-за выхода России из сделки ОПЕК+.