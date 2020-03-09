20 Сентября 2020
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коллаж, Владимир Путин, Дональд Трамп (2016) | Фото: Накануне.RU

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал сегодня в своем Твиттере.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объеме нефти. Это, а также Fake News – причина падения рынка!", - заявил Трамп.

Напомним, сегодня курсы доллара и евро к рублю выросли на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

После этого Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка

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Теги: Трамп, рынок, обвал, Россия



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