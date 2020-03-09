Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, трое новых инфицированных находятся в Москве. Все они посещали Италию в последние две недели, их результаты подтверждены в установленном порядке.

В штабе также отметили, что все госпитализированные уже находятся в инфекционных боксах. Из 20 случаев заражения 17 выявлены у вернувшихся из Италии россиян, два у граждан Китая и один – у гражданина Италии.

Напомним, ранее ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня.