19 Сентября 2020
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стадион Камп Ноу (2019) | Фото: Накануне.RU

Матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" хотят провести без болельщиков из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" может пройти без зрителей.

Причиной стала эпидемия китайского коронавируса. Как пишет Sports.ru со ссылкой на местные СМИ, министерства спорта и здравоохранения Каталонии выступают за то, чтобы провести игру при пустых трибунах. При этом данное решение пока не окончательное.

Ответная встреча "Барселоны" и "Наполи" состоится 18 марта на стадионе "Камп Ноу". В первой встрече в Италии между командами была зафиксирована ничья 1:1.

Напомним, сегодня стало известно, что УЕФА отменил рукопожатия футболистов перед матчами из-за китайского коронавируса.

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Матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" хотят провести без болельщиков из-за коронавируса

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Теги: Барселона, Наполи, матч



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