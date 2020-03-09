Матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" хотят провести без болельщиков из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" может пройти без зрителей.

Причиной стала эпидемия китайского коронавируса. Как пишет Sports.ru со ссылкой на местные СМИ, министерства спорта и здравоохранения Каталонии выступают за то, чтобы провести игру при пустых трибунах. При этом данное решение пока не окончательное.

Ответная встреча "Барселоны" и "Наполи" состоится 18 марта на стадионе "Камп Ноу". В первой встрече в Италии между командами была зафиксирована ничья 1:1.

Напомним, сегодня стало известно, что УЕФА отменил рукопожатия футболистов перед матчами из-за китайского коронавируса.