На митинге в Нижнем Тагиле назвали мусорную реформу "грабежом"

Сегодня в Нижнем Тагиле прошел митинг, организованный городским отделением КПРФ.

Как передает корреспондент Накануне.RU, мероприятие состоялось в Комсомольском сквере. На митинге были подняты вопросы о мусорной реформе, обсуждались качество воды в городе и работа цинкового завода, а также экологическая ситуация в целом.

Также на нем выступил депутат Екатеринбургской городской думы Роман Ступников. В частности, он назвал мусорную реформу "грабежом". Кроме этого, депутат рассказал тагильчанам о дымящей в уральской столице несанкционированной свалке на Уралмаше, которую до сих пор не ликвидировали.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд не стал закрывать цинковый завод в Нижнем Тагиле из-за найденных нарушений. На закрытии предприятия настаивала природоохранная прокуратура.