19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
митинг в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: КПРФ Нижний Тагил

На митинге в Нижнем Тагиле назвали мусорную реформу "грабежом"

Сегодня в Нижнем Тагиле прошел митинг, организованный городским отделением КПРФ.

Как передает корреспондент Накануне.RU, мероприятие состоялось в Комсомольском сквере. На митинге были подняты вопросы о мусорной реформе, обсуждались качество воды в городе и работа цинкового завода, а также экологическая ситуация в целом.

Также на нем выступил депутат Екатеринбургской городской думы Роман Ступников. В частности, он назвал мусорную реформу "грабежом". Кроме этого, депутат рассказал тагильчанам о дымящей в уральской столице несанкционированной свалке на Уралмаше, которую до сих пор не ликвидировали.

митинг в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: КПРФ Нижний Тагил

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд не стал закрывать цинковый завод в Нижнем Тагиле из-за найденных нарушений. На закрытии предприятия настаивала природоохранная прокуратура.

митинг в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: КПРФ Нижний Тагил

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На митинге в Нижнем Тагиле назвали мусорную реформу "грабежом"

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Теги: митинг, мусорная реформа, Нижний Тагил



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