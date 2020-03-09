На Среднем Урале таксист пропал вместе с машиной

В уральском городе Ирбит полиция разыскивает мужчину, пропавшего накануне 8 марта.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, разыскивается Дмитрий Радионов 1974 года рождения. 7 марта он уехал из дома по улице Ирбитская на автомобиле ВАЗ-21150 и до настоящего времени не вернулся.

"Тревожное сообщение о пропаже мужчины поступило 9 марта в 00.10 в дежурную часть отдела полиции города Ирбита. К стражам порядка обратилась женщина, которая сообщила, что 7 марта в 18.00 ее гражданский муж Дмитрий Радионов отправился из дома на работу, но на базе такси, где он работает, так и не появился. В тот вечер он уехал на автомашине ВАЗ-21150 черного цвета, госномер А 674 КЕ/196. По словам сожительницы, никаких конфликтных ситуаций накануне пропажи у них не возникало. Из особых примет: у пропавшего на левой руке отсутствует большой палец. К поискам Дмитрия после поступления заявления была сразу подключена следственно-оперативная группа территориального ОВД, ориентированы наряды полиции, автомобиль объявлен в розыск", - рассказал полковник Горелых.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост около 178 см, волосы русые, короткие. В момент выхода из дома был одет в черные брюки, черные ботинки, темно-синюю куртку с надписью "Коламбия", шарф в черно-белую клетку. При себе имел сотовый телефон.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Радионова либо его автомашины, просят незамедлительно обращаться в МО МВД России "Ирбитский" по телефонам: 8 (34355) 62527, 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.