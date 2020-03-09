19 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область В России
УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Новый порядок начисления премий на УВЗ будет действовать с 1 мая

Служебное письмо о пересчете премиальных выплат сотрудникам цехов «Уралвагонзавода» вызвало ажиотаж обсуждений в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU. Письмо касается сотрудников, которые работают по сдельной системе оплаты труда.

В соцсетях и некоторых СМИ уже обсуждают, что, мол, теперь рабочим не будет начисляться премия в случае выполнения цехом плана менее, чем на 85%.

Но на "Уралвагонзаводе" Накануне.RU сообщили, что порядок премирования действительно изменён, однако изменения трактуются участниками обсуждений не корректно. До изменений за невыполнение производственного плана премия могла не начисляться.

А, согласно введённым изменениям, при достижении 85 процентов от производственного плана начисляется 50 % премии, при 100% выполнения плана - премия 100 %. Таким образом, вводимые изменения улучшают положение для рабочих. Предполагается, что изменения вступят в силу уже с 1 мая 2020 года.

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Новый порядок начисления премий на УВЗ будет действовать с 1 мая

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Теги: уралвагонзавод, приказ, премии, ростех, новый порядок начисления



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