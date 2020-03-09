В Нидерландах стартовал суд по делу о крушении малазийского "Боинга"

В Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года пассажирского "Боинга" Малазийских авиалиний на востоке Украины.

Слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. Заседание началось в 10 часов по местному времени (12.00 мск). На мероприятие аккредитовались более 400 журналистов из разных стран мира.

Как пишет РИА Новости, в судебном процессе значатся четыре фигуранта, которым Национальная прокуратура Нидерландов ранее предъявила обвинения – это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. При этом никто из них не будет присутствовать на суде.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре РФ обвинили Нидерланды в отказе выдать материалы по делу о крушении малазийского "Боинга".