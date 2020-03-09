Ведущий китайский эпидемиолог: распространение коронавируса в мире будет идти до лета

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня.

По его словам, необходимо усилить санитарный контроль на границах. Также следует установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией.

Как пишет "Интерфакс", специалист отметил, что провинции Гуандун, которая является крупным китайским международным хабом, возможно, понадобится помощь, чтобы контролировать приезд из таких районов мира.

Напомним, число зараженных COVID-19 в мире уже перевалило за 100 тысяч человек. А сегодня стало известно, что УЕФА отменил рукопожатия футболистов перед матчами из-за китайского коронавируса.