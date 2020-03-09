Сын Трампа заявил, что не собирается баллотироваться в президенты США

Сын американского президента Дональд Трамп-младший заявил, что не намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября этого года. А через четыре года состоятся следующие.

"Я не собираюсь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Мне нравится эта игра, моя единственная цель - сделать так, чтобы моего отца переизбрали", - цитирует Трампа-младшего ТАСС.

Напомним, недавно новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли своей низшей точки с момента окончания "холодной войны". Дипломат отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами.