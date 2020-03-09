УЕФА отменил рукопожатия футболистов перед матчами из-за китайского коронавируса

Европейский союз футбольных ассоциаций объявил об отмене рукопожатий игроков перед матчами из-за распространения китайского коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Игроки не будут обмениваться рукопожатиями с соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления. Предписание будет действовать на всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями о жеребьевке Лиги наций УЕФА сезона 2020/21. Российская команда попала в третью группу Лиги В - вместе с Сербией, Турцией и Венгрией.