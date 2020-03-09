Число жертв обрушения отеля в Китае увеличилось до 11 человек

Число жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией, увеличилось до 11 человек.

Напомним, здание отеля обрушилось в субботу вечером в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти, которым удалось самостоятельно выбраться.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, по данным на понедельник спасателям удалось вытащить из-под завалов 50 человек. Из них 11 погибли, еще 21 все еще остается под завалами. Поисково-спасательные работы в данный момент продолжаются.

Как сообщало Накануне.RU, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире уже перевалило за 100 тысяч человек.