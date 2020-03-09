19 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Обрушение отеля в провинции Фуцзянь (Китай) 07.03.20. (2020) | Фото: bjnews.com.cn

Число жертв обрушения отеля в Китае увеличилось до 11 человек

Число жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией, увеличилось до 11 человек.
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Напомним, здание отеля обрушилось в субботу вечером в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти, которым удалось самостоятельно выбраться.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, по данным на понедельник спасателям удалось вытащить из-под завалов 50 человек. Из них 11 погибли, еще 21 все еще остается под завалами. Поисково-спасательные работы в данный момент продолжаются.

Как сообщало Накануне.RU, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире уже перевалило за 100 тысяч человек.

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Число жертв обрушения отеля в Китае увеличилось до 11 человек

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Теги: Китай, отель, обрушение



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Ранее 07.03.2020 17:22 Мск В Китае обрушился отель, в котором могли находиться больные коронавирусом

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