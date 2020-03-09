Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке

Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Уточняется, что решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. При этом оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

"Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года", - говорится в сообщении регулятора.

В Банке России заверили, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Напомним, сегодня курсы доллара и евро к рублю выросли после обрушения мировых цен на нефть.