"Автомобилист" разгромил "Сибирь" в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал победу над "Сибирью" в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в воскресенье в Новосибирске и завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу гостей.

За "Автомобилист" шайбы забросили Георгий Белоусов, Павел Дацюк, Питер Холланд, Дэн Секстон и Максим Березин. Единственный гол у сибиряков на счету Данила Романцева.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Сибири". Пятый матч пройдет в Екатеринбурге завтра, 10 марта.

Как сообщало Накануне.RU, еще после первого поражения в серии ветеран свердловского хоккея Альберт Федоров заявлял, что у "Автомобилиста" больше нет права на ошибку.