Курсы доллара и евро к рублю выросли после обрушения мировых цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю выросли на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро – до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется по 72,4 рубля, а евро – по 82,1 рубля.

Как пишет РИА Новости, стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. В свою очередь, WTI подешевела на 27% до 30,27 доллара за баррель.

Напомним, ранее потери России от отказа подписать сделку с ОПЕК оценили в 150 миллионов долларов в день.