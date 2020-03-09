19 Сентября 2020
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коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

Курсы доллара и евро к рублю выросли после обрушения мировых цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю выросли на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро – до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется по 72,4 рубля, а евро – по 82,1 рубля.

Как пишет РИА Новости, стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. В свою очередь, WTI подешевела на 27% до 30,27 доллара за баррель.

Напомним, ранее потери России от отказа подписать сделку с ОПЕК оценили в 150 миллионов долларов в день.

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Курсы доллара и евро к рублю выросли после обрушения мировых цен на нефть

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Теги: доллар, евро, курс



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