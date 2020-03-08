Коронавирус повлиял на работу МИД РФ

Вспышка коронавируса в ряде государств привела к изменению графика дипломатических контактов РФ, сообщила представитель МИДа Мария Захарова "России 24"

"Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны", - заявила она. По ее словам, в посольствах анализируют рекомендации местной стороны и на основе этих рекомендаций выстраивают деятельность посольства.

Напомним, по данным оперативного штаба по контролю за заболеванием, за минувшие сутки в России зарегистрированы три новых случая заболевания новым коронавирусом COVID-19.

Болезнь была выявлена в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все новые заболевшие вернулись из Италии.

Всего количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло с 14 до 17. Из них 14 заболевших - россияне, вернувшиеся из Италии, два - граждане КНР и один гражданин Италии.