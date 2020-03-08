Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию до 31 марта

Авиакомпания "Победа" прекращает полеты в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Такое решение принято из-за вспышки коронавируса в стране. Решение принято в связи с запретом правительства Италии на въезд и выезд на территорию провинций.

Пассажирам, которые уже купили билеты, вернут их полную стоимость или предложат воспользоваться услугами "Аэрофлота". Улететь россияне смогут в Милан, Рим, Венецию и Болонью.