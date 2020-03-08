В Екатеринбурге в Международный женский день две женщины выпали из окон

В Международный женский день в Екатеринбурге две девушки выпали из окон. Один инцидент произошел в районе Кольцово по адресу Утренний переулок, 7, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на падение с высоты 10 этажа, девушка выжила. Информацию подтвердили в региональном СКР. По предварительной информации, криминала в этой ситуации нет.

Второй инцидент произошел в доме на Старой Сортировке, по адресу ул. Маневровая, 26. С высоты упала девушка 25-26 лет. Она скончалась. О происшествии сообщили очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург".

Обстоятельства выясняются.