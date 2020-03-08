Суд отправил подростка из Санкт-Петербурга, подозреваемого в убийстве друга, под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в убийстве своего сверстника сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления. Срок ареста - до 7 мая. Обвинение фигуранту не предъявлялось, против удовлетворения ходатайства стороны не возражали.

Напомним, по версии следствия, 7 марта мальчик выстрелил из ружья в своего знакомого, вытащил тело на лестничную площадку и скрылся с места происшествия. Сегодня он был найден. СМИ сообщают, что стрелявший - сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции: именно ему принадлежит квартира, около которой обнаружили тело подростка. В квартире также находились другие юноши. Правоохранителей якобы вызвал отец одного из них.

Во время допроса подросток заявил, что просто баловался с ружьем, не подозревая, что оно заряжено. Когда произошел выстрел - он перепугался, потому убежал.

Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.