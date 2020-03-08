В России зафиксированы три новых случая коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба по контролю за заболеванием, за минувшие сутки в России зарегистрированы три новых случая заболевания новым коронавирусом COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Болезнь была выявлена в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все новые заболевшие вернулись из Италии.

"Определен круг лиц, с кем контактировали в России новые заболевшие, ведется работа для помещения их под медицинское наблюдение", - сообщили в оперштабе.

Всего количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло с 14 до 17. Из них 14 заболевших - россияне, вернувшиеся из Италии, два - граждане КНР и один гражданин Италии.