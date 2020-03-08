Следователи ходатайствуют о домашнем аресте подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подростка, подозреваемого в убийстве своего сверстника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. По версии следствия, 7 марта мальчик выстрелил из ружья в своего знакомого, вытащил тело на лестничную площадку и скрылся с места происшествия.

По информации СМИ, стрелявший - сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции: именно ему принадлежит квартира, около которой обнаружили тело подростка. В квартире также находились другие подростки. Правоохранителей якобы вызвал отец одного из них.

Сбежавший подросток был задержан сегодня.

Во время допроса подросток заявил, что просто баловался с ружьем, не подозревая, что оно заряжено. Нажал на курок, и ружье неожиданно выстрелило.

Сильно испугавшись и находясь в состоянии шока мальчик решил спрятать труп и убежал. Он рассказал, что не хотел скрываться. Также он напугался за судьбу своего отца. Школьник боялся, что родитель может потерять из-за него работу судьи. На данный момент отец и сын находятся в Следственном комитете Колпино, сообщают "Невские новости".

Адвокат несовершеннолетнего подозреваемого Артем Баконин заявил о готовности сотрудничать со следствием. Семья подозреваемого намерена оказывать необходимую помощь родным убитого.

Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.