Следователи ходатайствуют о домашнем аресте подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
ружье охота выстрел (2010) | Фото: www.odk.kz

Следователи ходатайствуют о домашнем аресте подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подростка, подозреваемого в убийстве своего сверстника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. По версии следствия, 7 марта мальчик выстрелил из ружья в своего знакомого, вытащил тело на лестничную площадку и скрылся с места происшествия.

По информации СМИ, стрелявший - сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции: именно ему принадлежит квартира, около которой обнаружили тело подростка. В квартире также находились другие подростки. Правоохранителей якобы вызвал отец одного из них.

Сбежавший подросток был задержан сегодня.

Во время допроса подросток заявил, что просто баловался с ружьем, не подозревая, что оно заряжено. Нажал на курок, и ружье неожиданно выстрелило.

Сильно испугавшись и находясь в состоянии шока мальчик решил спрятать труп и убежал. Он рассказал, что не хотел скрываться. Также он напугался за судьбу своего отца. Школьник боялся, что родитель может потерять из-за него работу судьи. На данный момент отец и сын находятся в Следственном комитете Колпино, сообщают "Невские новости".

Адвокат несовершеннолетнего подозреваемого Артем Баконин заявил о готовности сотрудничать со следствием. Семья подозреваемого намерена оказывать необходимую помощь родным убитого.

Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Следователи ходатайствуют о домашнем аресте подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уголовное дело, подросток, школьник, убийство, сын судьи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 08.03.2020 19:50 Мск Суд отправил подростка из Санкт-Петербурга, подозреваемого в убийстве друга, под домашний арест

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.03.2020 12:39 Мск Mash: сына судьи, подозреваемого в убийстве сверстника, задержали
Ранее 08.03.2020 10:56 Мск В Санкт-Петербурге нашли тело подростка. К убийству может быть причастен сын судьи

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети