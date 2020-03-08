18 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Названа возможная причина пожара в Югорске, унесшего жизни троих детей

Возможной причиной пожара в в одноэтажном строении по ул. Строителей 19А, приспособленном под временное проживание, могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом говорится на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, пожар унес жизни трех детей. Тела двоих детей обнаружили пожарные во время тушения. Четырехлетнего мальчика в больницу доставила бабушка, которая также пострадала в огне. Спасти ребенка не удалось. От сильных ожогов он скончался.

"Пациентка в тяжелом состоянии, готовится к транспортировке силами санитарной авиации в ожоговый центр Пыть-Яха. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в департаменте здравоохранения.

Родственникам погибших оказывается психологическая помощь. В Югорске работает комиссия по ЧС, ситуация — на личном контроле главы города Андрея Бородкина. По его поручению будет проведено обследование помещения, организована необходимая помощь. Управлением Следственного комитета РФ по Югре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

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Названа возможная причина пожара в Югорске, унесшего жизни троих детей

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Теги: пожар, дети, уголовное дело, приспособленное под проживание строение



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Ранее 08.03.2020 10:34 Мск В Югорске трое детей погибли при пожаре

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