Названа возможная причина пожара в Югорске, унесшего жизни троих детей

Возможной причиной пожара в в одноэтажном строении по ул. Строителей 19А, приспособленном под временное проживание, могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом говорится на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, пожар унес жизни трех детей. Тела двоих детей обнаружили пожарные во время тушения. Четырехлетнего мальчика в больницу доставила бабушка, которая также пострадала в огне. Спасти ребенка не удалось. От сильных ожогов он скончался.

"Пациентка в тяжелом состоянии, готовится к транспортировке силами санитарной авиации в ожоговый центр Пыть-Яха. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в департаменте здравоохранения.

Родственникам погибших оказывается психологическая помощь. В Югорске работает комиссия по ЧС, ситуация — на личном контроле главы города Андрея Бородкина. По его поручению будет проведено обследование помещения, организована необходимая помощь. Управлением Следственного комитета РФ по Югре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.