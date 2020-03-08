18 Сентября 2020
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Круизный лайнер Diamond Princess. (2020) | Фото:Википедия

Врачи выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Те, у кого был коронавирус, выздоровели

Врачи выписали восемь пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в Казани на карантине, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Три человека, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели. Болезнь у них протекала в легкой форме.

По словам министра, выписанные чувствуют себя хорошо. "Уже отправили их домой, так что все благополучно", - заявил Мурашко.

Напомним, 23 февраля рейс с восемью эвакуированными с лайнера прибыл в Казань. Четверо из них, включая одного ребенка - жители Татарстана. Все восемь были размещены в городской инфекционной больнице. Там же оказались и лица, осуществлявшие эвакуацию.

После стало известно, что трое россиян во время нахождения на корабле подхватили опасную болезнь, но течение ее проходит в легкой форме. Все восемь на лайнере общались между собой. На момент лечения и карантина их разместили в отдельном боксе.

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Врачи выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Те, у кого был коронавирус, выздоровели

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Теги: Diamond Princess, коронавирус, Михаил Мурашко, пассажиры, карантин



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