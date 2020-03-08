18 Сентября 2020
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ружье охота выстрел (2010) | Фото: kp.ru

Mash: сына судьи, подозреваемого в убийстве сверстника, задержали

В Санкт-Петербурге задержали сына судьи, которого подозревают в убийстве сверстника в Колпино, сообщает telegram-канал Mash.

14-летнего подростка задержали в Пушкине. Отмечается, что мальчик стоял на одной из центральных улиц, уставший и грязный.

Напомним, вчера в парадной одного из домов по ул. Ижорского батальона было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением в голову. Сообщается, что убитый подросток был участником "вечеринки". В квартире, рядом с которой был найден труп, находились и другие несовершеннолетние. После произошедшего сын судьи скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства убийства.

По данным "Комсомольской правды" подростки были друзьями. Ссор не было. В момент происшествия двое участников вечеринки ушли домой, трое оставались в квартире. Предположительно, в своего товарища мальчик выстрелил из отцовского ружья.

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Mash: сына судьи, подозреваемого в убийстве сверстника, задержали

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Теги: уголовное дело, подросток, школьник, убийство, сын судьи



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Ранее 08.03.2020 10:56 Мск В Санкт-Петербурге нашли тело подростка. К убийству может быть причастен сын судьи

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